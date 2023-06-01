「ファーム交流戦、オイシックス９−３阪神」（３０日、ハードオフエコスタジアム新潟）凱旋登板で快投…といくほど現実は甘くなかった。阪神入団後初めて古巣と対戦したドラフト５位・能登（オイシックス）は５回５失点。新潟のファンの温かい拍手から始まったマウンドは、右腕にとって試練の時間となった。「全然ダメでした」。試合後、能登は厳しい表情で口を開いた。「意識しすぎないように」と心がけた元チームメートと