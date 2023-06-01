ドラフト3位ルーキーの岡城の打撃が注目されている（C）産経新聞社阪神ドラフト3位ルーキー、岡城快生の勢いが止まらない。4月30日のヤクルト戦（神宮）に「2番・左翼」で先発出場。プロ初の猛打賞を記録した。【動画】頼りになるわ！大山が初回に先制の適時二塁打を放ったシーン初回一死で迎えた第1打席、相手先発、高梨裕稔の外角のカーブを右前に運びチーム先制の足がかりを作ると、2回の第2打席でも二死から直球を右方向