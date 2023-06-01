「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）相棒のために−。阪神・伏見がオリックス時代も同僚だった西勇と１３年ぶりのバッテリーを組み、打っては移籍後初の適時打を放った。「僕の中でも結構特別な気持ちの入ったゲームだったので、なんとか西に勝ちをつけたいと思って」と強い意志で臨んだ一戦だった。３−２の三回２死二塁。４球目の高めのスライダーを捉え左前へ適時打を放った。二走・小幡が生還する間に二塁を狙