◇WBA世界ライト級タイトルマッチ12回戦〇同級王者・畑山隆則TKO10回18秒同級14位・坂本博之●（2000年10月11日横浜アリーナ）【世紀の日本人対決を語る（5）】坂本博之氏（55）は、26年前に畑山隆則氏（50）と戦ったWBA世界ライト級タイトルマッチの「勝負はまだ終わっていない」と言う。児童養護施設出身の自らの境遇から、現役時代に「こころの青空基金」という任意団体を設立し、施設を支援する活動を行ってきた。