3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC」の1週前追いが東西トレセンで行われ、朝日杯FS4着のエコロアルバ（牡＝田村）が初コンビを組む横山和を背にWコースで極上の動きを披露した。中ノーブルクライ（6歳2勝クラス）、外オプレントジュエル（4歳1勝クラス）を3馬身前に置いて直線へ。内に進路を取り、軽く気合を付けられると馬体をグイッと沈み込ませて加速。ラスト1F11秒1（5F65秒6）と鋭伸、僚馬2頭に3馬身先着した。横山