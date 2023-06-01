▼アンドゥーリルCWコース5F71秒0〜1F11秒8（福永助手）よく動けていて、状態は良さそう。前走は負け過ぎという結果でした。休み明けの分もあったのか、道中の力みが強くて、その分でラストが甘くなった感じ。引き続き折り合いが課題になるが、これまで左回りでいい競馬ができているので、本来の力を発揮できれば。▼オルネーロWコース6F81秒6〜1F12秒0（津村）乗り難しさを感じたが、今週乗れて良かった。ゲートを出てか