「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と、挑戦する元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝の公式会見が３０日に行われた。防衛戦に臨む井上拓は「いろんな意味で高ぶっている。レジェンドをどう倒すかを見ておいてほしい」と井岡戦へ気持ちを高めた。昨年１１月の王座決定戦で、キックボクシングから転向した那須川天