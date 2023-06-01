【競馬人生劇場・平松さとし】5月3日に京都競馬場で行われるのが天皇賞・春（G1）だ。日本のG1では最長の3200メートル。歴代の勝ち馬を見ると、以前はメジロマックイーンやライスシャワー、マヤノトップガン、スペシャルウィークといった、他のG1を勝っていなければ手の届かない頂というレースだった。しかし昨今は、マイルや短距離戦が整備され、天皇賞・秋（G1）も2000メートルに短縮された影響で、スピード化に拍車がかかった