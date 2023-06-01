「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が激突する世紀の一戦へ、３０日、都内で公式会見が行われた。全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）」入りしている３２勝無敗同士