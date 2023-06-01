◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級主要4団体統一タイトルマッチに臨む王者の井上尚弥（33＝大橋）と挑戦者の中谷潤人（28＝M・T）が30日、都内で記者会見した。32戦全勝同士の“世紀の一戦”を前に、世界戦28連勝を狙う井上尚は「人生を懸けてやってきた」と発言。中谷も「人生がぶつかる5