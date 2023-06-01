サッカーのドイツ１部リーグ・ドルトムントは３０日、今夏の日本ツアーの概要を発表し、７月２９日にＣ大阪（ハナサカ）、８月１日にＦＣ東京（ＭＵＦＧ国立）で対戦する。Ｃ大阪とは２０２４年以来２度目の対戦で、前回はドルトムントが３−２で勝利。現Ｃ大阪のＭＦ香川真司（３７）が過去にのべ７シーズン所属しており、クラマーＣＥＯは「選手という枠だけでなく友人である真司に会えることも楽しみにしている」と期待。Ｆ