◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）の気持ちは途切れなかった。仕切り直しの一球が最高の結果になった。３四球で招いた１点リードの６回２死一、二塁。カウント２―１から小園に４球目を投じた瞬間にバランスを崩し、左足から転倒した。左太ももをつり、一度ベンチへ。交代するかのように思われたが、決して諦めなかった。自ら続投を申し出ると、歓声を浴び