米大リーグ公式サイトが４月３０日（日本時間５月１日）、今年３度目のパワーランキングを発表。同記事は識者の投票によるものだが、過去２度ともトップだったドジャース・大谷翔平選手はトップ１０から漏れた。メジャートップタイの１２本塁打を放っているホワイトソックス・村上宗隆内野手は前回までの１０傑外から６位に入った。ランキングは次の通り（かっこ内は前回順位）。１位Ｙ・アルバレス外野手（アストロズ＝２位