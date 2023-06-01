◆米大リーグフィリーズ―ジャイアンツ＝第１試合（３０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が、本拠のジャイアンツとのダブルヘッダー第１試合で、ナ・リーグ本塁打トップタイの１０号を放って、通算３５０本塁打を達成した。１回１死、右腕ウェブのフルカウントからのカッターを打球速度１１３・０マイル（約１８１・８キロ）で打ち返すと、打球は