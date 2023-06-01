天皇賞・春に登録があったスティンガーグラス（牡5＝友道）は態勢が整わないため回避した。友道師は「追い切り後の歩様が、いつもより力強さに欠けるかなという感じでした。3200メートルという距離でもあるし、無理をさせず、回避することにしました」と説明。今後は在厩で調整を進め、宝塚記念（6月14日、阪神）に目標を切り替える。