◇男子ゴルフ中日クラウンズ第1日（2026年4月30日愛知県・名古屋GC和合＝パー70）第1ラウンドが行われ、今季国内初戦の石川遼（34＝CASIO）は3バーディー、3ボギーの70で回り49位で発進した。首位とは8打差。ツアー未勝利の前田光史朗（25＝ACN）が62をマークし単独首位に立った。石川はイーブンパーで初日を終えた。インから出て途中2オーバーまで後退したが、4番、5番の連続バーディーで挽回し「最後の6ホールのプレー