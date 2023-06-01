東京SGは30日、2日のトヨタ戦（パロ瑞穂ラ）の登録メンバー23人を発表し、今季限りで引退するCTB中村亮土の今季初先発が決まった。ケガから6週間ぶり復帰となるが「しっかり準備できて体の状態はいい。久しぶりの先発なので、とても楽しみ」と意気込んだ。チームは現在5位で、引き分け以上で上位6チームによるプレーオフ進出が決まる。大事な一戦へ中村は「思いきり直感を信じてプレーする」と強調した。