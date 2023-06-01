今年で２回目を迎える国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）のノミネート作品発表会が３０日、都内で行われ、アンバサダーを務める歌手で俳優の中島健人（３２）と俳優の畑芽育（２４）が出席した。音楽関係者５０００人による投票によって各部門でノミネート作品を選出。最終投票を経て６月１３日の表彰式を迎える。豪華なノミネート作品に、中島と畑も自らが注目する部門などについて熱く語っ