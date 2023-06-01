JRAは30日、天皇賞・春出走馬の調教後馬体重を発表した。クロワデュノールは2キロ減。斉藤崇師は前走について「太め感があった」と話していただけに1回使って上昇ムードが漂う。数字はそれほど変わっていなくても中身が違っていそう。アドマイヤテラは10キロ増。筋肉量が増え、太め感はない。12キロ増の関東馬ホーエリートは京都へ輸送すれば前走と同じぐらいで出走できそう。引き続き好調をキープしている。