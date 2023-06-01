伝統の長距離G1「第173回天皇賞・春」の出走馬15頭と枠順が30日、確定した。芝3200メートルの長丁場。道中はいかに折り合いをつけて運べるかが大事で、スタミナと持続力が求められる。17年にキタサンブラックが勝った3番は最多13勝をマークし、次いで1番が11勝。6回のコーナーを回るため、基本的にロスなく立ち回れる内枠が有利だ。