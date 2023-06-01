備前長船刀剣博物館で刀剣のレプリカを持つフランス人来館者＝3月、岡山県瀬戸内市岡山県瀬戸内市にある刀剣専門の備前長船刀剣博物館が外国人観光客から注目されている。フランスや米国からが多く、2025年度には外国人来館者数が過去最高に達した。国宝を間近で見られたり、職人の作業風景を見学できたりするのが人気の理由だ。同館は今年3月、没入感を高めるため音や映像を用いた展示を拡充。英語とフランス語の説明文も追加