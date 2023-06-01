ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが３０日、都内で行われた、ディズニープラスで独占配信する「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎＳｕｍｍｅｒＶａｃａｔｉｏｎ！！−７人のアメリカ旅−」（５月１日配信開始）の先行プレミア試写イベントに登壇した。７人は劇場後方からそろって登場。客席の間を通る際には、あまりの近さにファンからのうれしい叫び声が響いた。吉澤閑也（３０）は「一緒にこのトラジャのサマバケを楽しみたい」と笑顔で