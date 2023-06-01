日本の平和を支える自衛官。その処遇は、世間で語られるイメージと実態に大きな乖離があるようです。現場を支える若手の不足や特有の勤務環境、そして働き盛りに訪れる「定年」という制度。組織の存続を揺るがす構造的な課題の核心はどこにあるのでしょうか。国防の担い手が直面する厳しい現実と、目指すべき未来の姿を探ります。若手不足が浮き彫りにする、現場の限界自衛隊の組織運営が、いま大きな曲がり角を迎えています。防衛