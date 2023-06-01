「西武２−３日本ハム」（３０日、ベルーナドーム）延長にもつれ込んだ熱戦に終止符を打ったのは日本ハム・野村だった。十一回１死三塁から目の前のレイエスが申告敬遠で歩き、一、三塁の好機で打席が巡る。真ん中低めの変化球を捉え、左前に運ぶ決勝適時打を放った。「速球に振り負けないようにと思っていた」と野村。新庄監督は「よう勝った。良かった、良かった」と安堵（あんど）の表情。野村について「野村君さまさま。