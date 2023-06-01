▼（2）サンライズソレイユ（荒木助手）長距離向きの馬だけど力は胸を借りる立場。経済コースを回れるのはプラス。跳びが大きいので内で包まれるよりスムーズに走れたらなおいい。▼（4）アクアヴァーナル（四位師）内の方が良かった。外だと踏んでいかないといけないので。変わりなく順調です。▼（5）ケイアイサンデラ（和泉助手）行くなら良い枠です。行かなくても馬群で折り合いをつけやすいですしね。乗った感じも意欲