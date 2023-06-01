９連戦の２カード目となる、１日の阪神戦の初戦に先発する巨人・田中将は４月３０日、「いつも通りです」と平常心を強調した。阪神とは４月１６日に対戦し６回３失点で２勝目を挙げたばかり。その後、虎の切り込み役の近本が骨折離脱し、打線には変化があるが「打線の並びとかいろいろあると思うが、一人一人にしっかり準備して投げることができれば」と臨機応変に臨んでいく。