大阪杯の勝ち馬クロワデュノールは4枠7番に決まった。斉藤崇師は「あまり外だと嫌だったので15頭立ての7番枠ならいいんじゃないですかね。1周目の3、4角の下り坂を折り合って運べれば」とイメージ。木曜朝はウオーキングマシンで運動。汗を流した。「一度使って体が締まりましたし、いい感じですね」と上積みを強調した。