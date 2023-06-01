「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）豪快な“三冠弾”で敵地を沸かせた。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が、七回に右翼席への７号ソロをマークするなど３安打２打点の活躍。これで打率と打点に加えて、本塁打数で森下に並びトップとなった。チームも今季最多１６安打での１０得点で首位をキープし、この勢いで１日からの巨人３連戦（甲子園）でも白星を積み重ねていく。神宮の夜空に白球が舞った。雨も風も一切関係