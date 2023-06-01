◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）主催者推薦で出場する松原柊亜（しゅあ、19＝フリー）が7バーディー、ボギーなしの65で回り首位に2打差の2位。ルーキー優勝一番乗りへ好発進した。岡山絵里（29＝ニトリ）が2番からツアータイ記録となる8連続バーディーを奪い、コース記録に並ぶ63で首位。悪天候が予報される1日の第2日は選手やギャラリーらの安