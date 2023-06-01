新潟県知事選の告示が2週間後に迫り、準備が本格化しています。県選挙管理委員会は4月30日朝、各市町村に向け投票用紙を発送しました。 30日朝、新潟市東区役所に到着したトラック。荷台に積まれた段ボールが次々と運び出されます。 【井上聖貴アナウンサー】 「段ボールには県知事選挙の投票用紙が入っているということです」 告示を2週間後に控えた知事選。3月現在の県内の有権者数は179万人あまりで、県