伝統の長距離G1「第173回天皇賞・春」の出走馬15頭と枠順が30日、確定した。当日の天候は曇りのち雨予報。道悪想定で浮上するのが、過去10年で馬番別最多3勝の1番を引いたヴェルミセルだ。父ゴールドシップは15年当レースで1番枠から勝利。充実ムードの6歳牝馬がアッと驚く波乱劇を演出する。木曜昼過ぎの雨で馬場がぬかるんだ栗東トレセン。投票所が独特な緊張感に包まれる中、午後2時過ぎに天皇賞・春の枠順が発表された。サ