◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）岡山絵里（29＝ニトリ）が2番からツアータイ記録となる8連続バーディーを奪い、コース記録に並ぶ63で首位。悪天候が予報される1日の第2日は選手やギャラリーらの安全を優先し中止となり、競技は54ホールに短縮された。岡山がツアー記録に並ぶ8連続バーディーをマークした。2番で3メートルのチャンスをものにし