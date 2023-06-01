【経済指標】 【米国】 ＊GDP速報値（第1四半期）（前期比年率）21:30 結果2.0％ 予想2.3％前回0.5％ ＊個人消費 結果1.6％ 予想1.4％前回1.9％ ＊GDP価格指数 結果3.6％ 予想3.9％前回3.7％ ＊PCEコア価格指数 結果4.3％ 予想4.1％前回2.7％ ＊米PCE価格指数（3月）23:00 結果0.7％ 予想0.7％前回0.4％（前月比） 結果3.5％ 予想3.5％前回2.8％（前年比）