◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）笑顔はなかった。増田陸は口を真一文字に口を結んでダイヤモンドを一周した。７回の一塁守備でゴロを捕球できず、失策となった直後の７回先頭。３番手・森浦の高め１３０キロチェンジアップを振り抜くと、打球は左翼スタンドに消えた。「（中川）皓太さんにすみませんって謝ったら、打って取り返してこいと言ってくれたので、なんとか塁に出ようと思って。すごく集中