２０２２年２月に死去した歌手で俳優の西郷輝彦（本名・今川盛揮＝いまがわ・せいき）さんの三女で、女優の今川宇宙（うちゅう）がＤＡＳＨエンタテインメント事業部を退所したことを報告した。１日までにインスタグラムを更新し、直筆の文書画像をアップ。「この度、２０２６年４月３０日をもちまして、今川宇宙はＤＡＳＨエンタテインメント事業部を退所します」と伝えた。「２０２１年末に所属してから、今まで経験した