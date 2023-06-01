◇セ・リーグ広島3―2巨人（2026年4月30日東京ドーム）ベンチの新井監督も思わず身を乗り出した。2点差を追う8回。2死一、二塁で回ってきた坂倉が劇弾を放った。3ボールからの4球目。甘く入ってきたルシアーノの150キロ直球を振り抜くと、打球は右翼席へ消えていく。沈んでいた三塁側ベンチも一気に盛り上がった。「今日は3打席全部ダメだったんで、なんとかやり返してやろうと思って立ってました」ウィットリーの前に