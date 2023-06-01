オリックス・吉田が古巣へのさらなる恩返しで、完全復活への階段を駆け上がる。4月25日の日本ハム戦で574日ぶり1軍登板を“1球ホールド”で飾り、同29日のソフトバンク戦でも火消しに成功。右肘のトミー・ジョン手術から再起を図る右腕には、1日から敵地・エスコンフィールドに乗り込んでの日本ハム戦で闘志を燃やす理由がある。「全試合そうですけど、特にファイターズには一昨年結構やられているので。エスコンですし、繊細