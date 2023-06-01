◇セ・リーグ広島3―2巨人（2026年4月30日東京ドーム）両打ちの広島ドラフト1位・平川が、右打席では13打席目にして初安打を放った。7回2死一塁から中川の低めフォークを中前打。チームもここまで無安打に抑えられていた中、「ここで打たないとやばいと思っていた。打てて良かった」とホッと息をはいた。3―2の9回、無死一塁では、田和からプロ初の犠打を決めるなど“初ものづくし”の一夜となった。