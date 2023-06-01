騒動があったとみられるタイ・エアアジアの機体＝4月下旬（タイ運輸省提供、共同）【バンコク共同】タイ南部クラビ発バンコク行きのタイ・エアアジア機内で、乗客のカップルが離陸前、手荷物の中に「爆弾があるから気をつけて」と軽口をたたいているのを客室乗務員が耳にし、緊急点検が行われる騒動があった。爆発物は見つからず、出発は4時間以上遅延。当局は2人を逮捕した。タイメディアが1日までに伝えた。騒ぎがあったのは