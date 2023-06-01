◇セ・リーグ中日2―6DeNA（2026年4月30日バンテリンドーム）中日は金色のサードユニホーム「昇竜ユニホーム」で臨んだ一戦で2連敗を喫し、今季初の2カード連続勝ち越しはならなかった。継投がはまらなかった。2―2の7回1死一、二塁で救援した2番手・メヒアが初球暴投で二、三塁を招くと、ヒュンメルに7球連続で投じたカーブを決勝2点打された。借金11に後退し、井上監督は「一球で流れが変わる。（メヒアは）最後が一番