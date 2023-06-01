開幕から3戦3勝を目指すオリックス・曽谷が1日の日本ハム戦に先発する。昨季同カードは3試合で1勝1敗ながら防御率1・89と好相性。「（エスコンは）かち上げられたらホームランが入る球場。低めに丁寧に投げていきたい」いずれも同学年の吉田が1軍復帰し、宜保も29日に支配下復帰を果たした。「刺激になりますし、僕らで引っ張っていきたい」と、00年世代でのけん引を誓った。