開催：2026.5.1 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 4 - 5 [ナショナルズ] MLBの試合が1日に行われ、シティ・フィールドでメッツとナショナルズが対戦した。 メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラスで試合は開始した。 2回表、7番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球でナショナルズ得点 NYM 0