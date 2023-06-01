イラン情勢の混迷で、景気の先行きに不透明感が強まる中、日米の中央銀行は政策金利を据え置き、声明を発表した。ただ、いずれも多くの反対票が出たのは異例の事態だ。トランプ米大統領の対イラン戦略は予測が難しい。このため、日米ともに、様子見の姿勢を取らざるを得なかったのだろう。原油価格の高騰に伴うインフレを警戒し、金融を引き締めるのか。景気の悪化を懸念して、緩和的な金融政策を続けるのか。板挟みの状況