「公害の原点」と言われる水俣病は、被害が確認されてから７０年がたった今も救済が道半ばだ。被害者は高齢化が進む。できる限り広く救済と支援を行うことが政府の責務だ。水俣病はメチル水銀による神経系の中毒症状で、１９５６年５月１日に公式確認された。熊本県水俣市にあるチッソの工場から海に水銀が排出され、汚染された魚介類を食べた住民が発症した。患者は熊本、鹿児島両県で計２２８４人に上る。ただ、認定されな