警視庁四谷署が、海上自衛隊１尉の男（４９）を覚醒剤取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕していたことが捜査関係者への取材でわかった。逮捕は４月２８日。海自によると、男は東京音楽隊に所属し、指揮者を務めるなどしていたという。捜査関係者によると、男は同日午前２時５０分頃、東京都新宿区新宿の駐車場で、覚醒剤の結晶約０・８グラムを所持した疑い。調べに「間違いありません」と容疑を認めている。海自は「逮捕