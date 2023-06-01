「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）痛恨の逆転負けで巨人が９連戦の最初のカードを負け越した。広島・坂倉が放った打球が右翼席に吸い込まれていくのを見届けたルシアーノはマウンド上でガックリと肩を落とした。前日に続いて送り出した代役セットアッパーが、この日は持ちこたえられなかった。２点リードで迎えた八回。先頭打者に四球を与え、２死を奪ったものの小園にも四球で一、二塁と走者をためて３ランを浴び