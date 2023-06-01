◇東都大学野球2部駒大4―2帝京平成大（2026年4月30日大田）今秋ドラフト候補に挙がる駒大の最速158キロ右腕・仲井が4―1の8回から登板し、2回1失点で勝ち点獲得に貢献した。最速154キロを計測して2奪三振。9回は2安打に1死球が絡んで失点し「調整不足」と悔しさをにじませた。2日前の1回戦は先発して5回5失点。「やり返すことだけ考えて臨んだ」。帽子のつばの裏には「気迫」と記し「プロに行きたい」と力強い。香田