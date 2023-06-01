「今年3月、食べきりタイプの商品も出しました」と話すMDホールディングスの常岡奈央さん＝大阪府東大阪市「低カロリーで栄養豊富な素材菓子をつくりたい」。MDホールディングス（大阪府東大阪市）が昨年3月に発売した「きになるきくらげ梅しそ味」が好評だ。キクラゲの独特な食感を楽しめるのが特徴。参考価格は1袋30グラム入りで378円。開発した常岡奈央（つねおか・なお）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信社＝増井