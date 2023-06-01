インタビューに応じるUNMASの小川和美部長＝4月30日、スイス・ジュネーブ（共同）【ジュネーブ共同】国連地雷対策サービス部の小川和美部長は4月30日、世界各地に残る地雷や不発弾の除去は紛争地だけでなく「人類共通の課題」だとして、各国が関与を強化する必要性があると訴えた。一部の国では資金難から除去活動が困難になりつつあると明らかにした。ジュネーブで共同通信の単独インタビューに応じた。小川氏は地雷対策を含