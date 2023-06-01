日本ハムがシーズン開幕から１か月以上がたった今も予想外の苦戦を強いられている。３０日の西武戦（ベルーナ）こそ延長戦の末に３―２で辛勝したが、チーム成績は２９試合を終えて１３勝１６敗でパ・リーグ最下位。シーズン前の下馬評が高かった分、この順位は誰も予想できなかったはずだ。成績不振の一因には１２球団最多の失策数（２７失策）が挙げられるが、日本ハムの守備は以前から鉄壁とは言い難い。実は昨季も４月終